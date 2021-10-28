Салонам "Билайн" и "МегаФон" в ЦАО грозит штраф за нарушение режима нерабочих дней

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Салонам связи "Билайн" и "МегаФон", а также салону оптики "Айкрафт" грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановка работы на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики "Айкрафт", салона мобильной связи "Билайн", "МегаФон" по адресу улица Новый Арбат, дом 13", – рассказал главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.
По словам специалиста, администрация данных торговых точек не приняла меры, которые подразумевает режим нерабочих дней в Москве.
Поплавский добавил, что специалисты ОАТИ также проверили работу организаций в торговом центре "Ереван плаза". Кинотеатр "Синема стар" и фитнес клуб "Алекс фитнес" были закрыты, нарушений также не выявили в магазине "Азбука вкуса".
В Москве и Подмосковье с четверга, 28 октября, начался период нерабочих дней. В столице из предприятий сферы услуг в ближайшие полторы недели будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки по продаже предметов первой необходимости.
Москвичи поделились ощущениями от наступивших нерабочих дней
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