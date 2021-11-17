Более трети россиян узнают COVID-статус партнеров при онлайн-знакомствах – опрос

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Около 40% пользователей сервисов онлайн-знакомств в России интересуются COVID-статусом своих потенциальных партнеров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного медицинским сервисом Best Doctor и приложением для знакомств Mamba.
Чуть более четверти (26%) респондентов признались, что при общении с партнером уточняют, прошел ли он вакцинацию. Еще 14% интересуются, переболел ли собеседник коронавирусом. Остальные 60% опрошенных не интересуются такими вопросами.
Подавляющее большинство (93%) участников опроса заявили, что при наличии симпатии пойдут на встречу с человеком независимо от того, имеет ли он иммунитет к COVID-19. Оставшиеся 7% респондентов воздерживаются от встреч с партнерами, не прошедшими вакцинацию и не имеющими отрицательного ПЦР-теста.
По словам аналитиков, активность пользователей сервисов онлайн-знакомств на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации не только не падает, но и демонстрирует рост. Более половины (57%) респондентов заявили, что ходят на свидания этой осенью не менее активно, чем летом. Встречаться еще чаще стали 8% опрошенных. Чуть более трети (35%) участников опроса заявили, что стали осторожнее, поэтому предпочитают ходить на свидания значительно реже.
В опросе принимали участие 5 000 пользователей приложения Mamba из всех регионов России.
Ранее опрос "Лаборатории Касперского" показал, что больше четверти россиян не решатся пойти на свидание с человеком, если он не привился от коронавируса и не имеет антител. Агентство Sapio провело исследование среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств (в том числе 506 человек из России) в июне этого года.
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