Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва вошла в топ-10 рейтинга The Most Romantic Cities Around the World американской компании Wethrift. Российская столица заняла восьмое место. Об этом говорится в сообщении комплекса экономической политики в телеграм-канале.

Как уточняется, рейтинг был составлен накануне Дня святого Валентина.

"В пятерку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом и Дубаем", – говорится в сообщении.

Города оценивали по восьми критериям: количество ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, количеству фото с хештегами города в Instagram и количеству публикаций фото с закатами.

По данным составителей рейтинга, в Москве 262 парка, которые подходят для свиданий, по этому показателю город находится на четвертом месте. По количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров. По числу хештегов в соцсетях российская столица занимает седьмую строчку (60 миллионов постов). Также в Москве насчитали более 560 ресторанов.

Ранее педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук рекомендовала одиноким людям не погружаться в контекст Дня святого Валентина и не завидовать влюбленным.

Эксперт пояснила, что на одиноких людей в этот день оказывают сильное влияние реклама в социальных сетях, фотографии подарков и цветов. Однако Левчук обратила внимание на то, что 14 февраля является обычным днем, человек просто меняет свои ожидания о нем.