Эксперт рассказала о вернувшихся в моду трендах 90-х

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2022 году в моду вернулись костюмы с юбкой в клетку, однотонные поясные сумки из кожи и оголяющие живот топы из 1990-х годов. Об этом рассказала модный редактор портала Who What Wear Элинор Блок.

По ее словам, также стоит обратить внимание и на платья-слипы, сделанные из тонкого шелка или переливающегося атласа. Внешне они похожи на ночную сорочку. Такие модели можно встретить у люксовых брендов Gucci, Chloe, Prada и Vetements.

Высокий спрос наблюдается на корсетные топы, овальные солнцезащитные очки, панамы с широкими полями из прочной хлопчатобумажной ткани.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в моду вернулись легинсы, популярные в 2010-х годах. Тогда популярными были драпированные легинсы Rats австралийского бренда Sass and Bide, которые выпускались в черном и серебристом цветах по 150 долларов (12,5 тысячи рублей). Поклонницами данной одежды были Пэрис Хилтон и Миранда Керр.

