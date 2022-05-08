Володин заявил, что против РФ с 2014 года введено более 10,1 тыс санкций

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С 2014 года в отношении России ввели более 10,1 тысячи санкций. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"10 128 санкций введено против России с 2014 года. До начала специальной военной операции на Украине – 2 754, после – 7 374", – отметил парламентарий.

Володин подчеркнул, что общее количество введенных против России санкций больше, "чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования".

"Президент США Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Все, что нас не убивает, делает сильнее", – убежден спикер Госдумы.

Ранее американский лидер заявил, что администрация Соединенных Штатов открыта к введению новых санкций в отношении РФ. Ожидается, что главы стран G7 обсудят потенциальные новые санкции против РФ во время видеоконференции 8 мая. Участие в виртуальной встрече может принять и президент Украины Владимир Зеленский.

Анонсировал подготовку шестого пакета санкций против России и Евросоюз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новые ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.