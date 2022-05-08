Володин заявил, что против РФ с 2014 года введено более 10,1 тыс санкций

Фото: depositphotos/labrador
С 2014 года в отношении России ввели более 10,1 тысячи санкций. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"10 128 санкций введено против России с 2014 года. До начала специальной военной операции на Украине – 2 754, после – 7 374", – отметил парламентарий.
Володин подчеркнул, что общее количество введенных против России санкций больше, "чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования".
"Президент США Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Все, что нас не убивает, делает сильнее", – убежден спикер Госдумы.
Ранее американский лидер заявил, что администрация Соединенных Штатов открыта к введению новых санкций в отношении РФ. Ожидается, что главы стран G7 обсудят потенциальные новые санкции против РФ во время видеоконференции 8 мая. Участие в виртуальной встрече может принять и президент Украины Владимир Зеленский.
Анонсировал подготовку шестого пакета санкций против России и Евросоюз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новые ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.
Рубль продолжил укрепление на рынке на фоне санкций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: