Конгрессмены США одобрили проект об облегчении долгового бремени Украины

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины, передает РИА Новости.

Если данная законодательная инициатива будет принята, то она обяжет представителей США в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Киева и предоставления ему финансовой помощи на льготных условиях.

Кроме того, документ обяжет американское министерство финансов начать требовать от правительств других стран и коммерческих организаций облегчения долгового бремени Украины на двусторонней и многосторонней основе.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит Киеву военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Украины вести бои на востоке страны.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские власти требуют от Киева отчетов о том, как и где используется передаваемое украинской стороне оружие. Он отметил, что киевские власти поставлены в известность о необходимости контроля за размещением американского вооружения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

