В США заявили об угрозе войны из-за санкций против России

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Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят обернуться войной между РФ и Западом, заявил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

По словам эксперта, прекращение сотрудничества международных институтов с организациями из России, а также запрет на финансирование исследований, проводимых совместно с российскими специалистами, серьезно ударят по мировой безопасности.

"Контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчет становится все вероятнее", – написал Рендалл своей статье для издания National Interest.

Он подчеркнул, что российская наука играет важную роль в исследованиях, призванных бороться с изменением климата. По мнению политолога, прекращение сотрудничества ударит по важнейшим проектам. Также он выделил значимость работы российских экспертов по вопросу потепления в Арктике.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкции западных стран против России провоцируют глобальный кризис. Авторы ограничительных мер, подчеркнул президент, руководствуются близорукими, раздутыми политическими амбициями и русофобией.

Российский лидер отметил, что в большей степени санкции бьют по национальным интересам и экономикам тех стран, которые их вводят.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.