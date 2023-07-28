Бастрыкин поручил провести проверку после сноса памятника героям ВОВ в Текстильщиках

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника героям Великой Отечественной войны в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

До этого СМИ сообщили, что застройщик одного из будущих жилых комплексов в Текстильщиках демонтировал памятник на предполагаемом месте возведения объекта. Уточнялось, что монумент будет установлен в другом месте.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. А. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее результатах", – говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты процессуальной проверки контролирует центральный аппарат СК РФ.

До этого Бастрыкин поручил доложить о ситуации по факту осквернения памятника "Родина-мать" в Волгоградской области. Фигуранткой дела стала 23-летняя девушка, совершившая "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия", которые запечатлела на видео и выложила в Сети. На кадрах подозреваемая трогала скульптуру за грудь.

