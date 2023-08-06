Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:07

Политика

Захарова прокомментировала установку герба-трезубца на монументе "Родина-мать"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала установку трезубца на монументе Родина-мать в Киеве вместо демонтированного герба СССР. Об этом она написала в своем официальном телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что мать нельзя переименовать – ее можно только любить.

"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют", – отметила Мария Захарова.

Установка герба была запланирована на 5 августа, однако работам мешал ветер. До наступления темноты элемент смогли лишь поднять на 24 м, при том, что высота памятника с постаментом составляет 102 метра.

Работы по установке герба-трезубца должны завершиться к 24 августа, когда в стране празднуется День независимости Украины.

В прошлом году экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите монумента. За замену герба на украинский проголосовали 85% респондентов. Сообщается, что сам монумент будет переименован в "Украину-мать".

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика