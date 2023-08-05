В Киеве не смогли установить трезубец на монумент "Родина-мать"

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Подъем трезубца на щит монумента "Родина-мать" в Киеве пришлось перенести на воскресение из-за наступления темноты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, трезубец, который должен быть установлен на монументе вместо демонтированного герба СССР, смогли поднять лишь на 24 метра. При этом высота памятника с постаментом составляет 102 метра.

В субботу 5 августа в течение всего дня ожидалось начало работ по монтажу трезубца, но их несколько раз переносили. Приступить к работам смогли лишь вечером. Перед этим аллею городов-героев у монумента закрыли маскировочной сеткой.

Ожидается, что работы по установке трезубца должны завершиться ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Ранее отмечалось, что сам герб СССР отправят на хранение в музей. При этом в Вооруженных силах Украины считают многомиллионные расходы, которые тратятся на демонтаж, нецелесообразными. По мнению украинских военных, у ВСУ есть более актуальные запросы. Сам монумент будет переименован в «Украину-мать».