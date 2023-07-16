Советский памятник демонтировали во Львовской области Украины

Фото: телеграм-канал "Фотозарисовки"

Советский памятник демонтировали во Львовской области на западе Украины, рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

"Еще один памятник советской эпохи демонтировали в Стрыйском районе – в селе Подорожное. Полностью завершить процесс декоммунизации во Львовской области планируем до конца года", – поделился он.

До этого замруководителя Львовской областной администрации Андрей Годик сообщал, что за полгода в регионе демонтировали порядка 100 мемориалов советской эпохи.

3 июля стало известно, что неизвестные закрасили мемориальную доску на Музее Александра Пушкина в Одессе. На кадрах можно увидеть, как мужчина распыляет краску черного цвета из баллончика.

Кроме того, в парке Партизанской славы бюсты советских партизан неизвестные разрисовали и облили цветной жидкостью. Один из памятников посвящен советскому военному государственному деятелю Сидору Ковпаку.

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