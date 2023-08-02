Польша загнала себя в тупик своей же проукраинской пропагандой – СМИ

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Проукраинская позиция Польши загнала страну в тупик. Такое мнение высказал главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.

Он заявил, что для Киева является очень удобным тезис о том, что Украина "воюет за весь свободный мир, Европу, а значит и за то, чтобы Польше быть или не быть". По мнению Энгельгарда, такая пропаганда помогает Киеву получать военную помощь.

Он отмечает, что высказывания польских политиков о том, что украинцы "гибнут за нашу свободу" – абсурдны и не имеют никакого отношения к действительности. Журналист подчеркивает, что украинский конфликт на самом деле касается лишь отношений Москвы и Киева.

"Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наша война", – резюмирует он.

Ранее в МИД Украины вызвали посла Польши Бартоша Цихоцкого. Как писали украинские СМИ, Пшидач в одном из интервью отметил, что польская сторона предоставила Украине большую поддержку и Киеву стоит начать ценить это.

В ведомстве назвали неприемлемыми слова Пшидача и подчеркнули, что он не должен ставить под сомнения взаимоотношения двух соседних государств.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, заявил, что вызов посла его страны в МИД Украины не должен был состояться. По его мнению, Киеву не стоит допускать таких ошибок в международной политике.

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