Сергей Собянин рассказал, как преобразится Зеленоград после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Зеленограде приведут в порядок две зоны отдыха – у пруда Быково Болото и у озера Школьного. Об этом Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году общественное пространство района Матушкино пополнила пешеходная зона в 4-м микрорайоне, ведущая от улицы Летчика Полагушина к Малому городскому пруду. Там привели в порядок дорожки и тропинки, установили детские и спортивные площадки, организовали парковочное пространство.

Последний раз благоустройство у пруда Быково Болото и на прилегающих к нему территориях прошло в 2017 году. В рамках будущих работ сохранится существующее зонирование, подчеркнул мэр. На месте спортивных зон появится единый спортивный кластер с площадками для разных видов спорта. Кроме теннисного корта и скейтпарка, рабочие установят тренажеры для воркаута, обустроят пространство для игры в настольный теннис и площадку для волейбола, разместят поле для мини-футбола. Для детей сделают новую игровую площадку с современными комплексами и качелями.

По словам градоначальника, обновится и территория для тихого отдыха около водоема. Одновременно сотрудники ГУП "Мосводосток" проведут его реабилитацию: очистят дно от ила, выполнят дноуглубление, починят конструкции береговых полос. Кроме того, там сформируют устойчивую самоочищающуюся экосистему пруда, создав зоны биоплато и высадив в них разные виды водной растительности.

В 2023 году в районе Силино благоустроили зону отдыха между Панфиловским парком и Панфиловским проездом. Там обновили дорожки, детские и спортивные площадки, обустроили зоны тихого отдыха, а для владельцев собак организовали площадку выгула питомцев. В 11-м микрорайоне в прошлом году привели в порядок популярную "Тропу здоровья".

Работы пройдут и на территории около озера Школьного, уточнил Собянин. Специалисты проведут реабилитацию водоема, очистят пляж от камыша и ила, укрепят берега, реконструируют мост через плотину. Также будет увеличена пляжная зона, оборудованы лежаки под навесами и раздевалки. Для безопасности жителей установят спасательный пункт с вышкой и место для размещения медиков. Кроме того, в зоне отдыха появится площадка с летним кафе.

Более того, для любителей волейбола, мини-футбола, настольного тенниса и катания на роликах установят спортивные площадки. На детской площадке сделают сказочный дворец и космический корабль со спиральными лестницами, горками, лазалками и световыми элементами. В южной части территории появится новая научно-тематическая площадка с интерактивными элементами "Слушай город", "Электрическая цепь", "Азбука Морзе", "Береговой маяк", рассказал мэр.

Для тех, кто любит тихий отдых, обновят покрытие прогулочных дорожек. На берегу озера поставят круглые лавочки с навесами, крытые качели-скамьи, беседки и деревянные скамьи. Там же появится фотозона-сердце. Кроме того, на территории около озера оборудуют дополнительное освещение.

Для проведения мероприятий на свежем воздухе разместят сцену с лавочками для зрителей. Для владельцев собак сделают площадку для выгула животных с современными снарядами, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что на набережной музея-заповедника "Коломенское" стартовали работы по устройству свадебного сада. Он расположится недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку, около площадки, где ранее находился временный шатер для торжественных мероприятий. Также там оборудуют церемониальный павильон и регулярный сад. Мероприятия проводятся в рамках первого этапа работ по благоустройству и реабилитации музея-заповедника.