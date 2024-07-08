Работы по благоустройству начались возле станции Беговая МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории у станции Беговая четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача – улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Границы работ обозначены улицами Поликарпова и Беговой, а также 1-м Хорошёвским проездом. Здесь уже организовали временное движение, установив ограждения и дорожные знаки, и возвели строительный городок. Сейчас специалисты снимают асфальт и готовят основание для новых тротуаров.

Рабочие заменят почти 20 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и 13 тысяч "квадратов" в пешеходных зонах, добавят дополнительные парковочные места для 33 автомобилей.

Кроме того, воздушные линии уберут в кабельную канализацию, старые фонари заменят на новые, установят дополнительные светильники, а также построят опоры для контрастного освещения возле пешеходных переходов, чтобы горожане на зебре стали заметнее в темное время суток.

"На прилегающих к станции улицах высадят деревья и кустарники, а также обустроят более девяти тысяч квадратных метров газона", – заключил Бирюков.

Ранее о планах благоустройства возле четырех станций МЦД-4 рассказывал Сергей Собянин. Речь шла не только про Беговую, но и про станции Солнечную, Кусково и Серп и Молот. Первый этап благоустройства вокруг последней станции начался в конце июня.

