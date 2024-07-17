На Тверской площади пройдут мастер-классы и кинопоказы "Московского чаепития"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Тематические мастер-классы и кинопоказы под открытым небом всю неделю проходят на Тверской площади в рамках фестиваля "Московское чаепитие", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, провести летние вечера за стаканом ледяного чая можно не только в выходные, но и в будни. Для проекта на основе старинных рецептов разработали два вида чая из ледовара. Попробовать их можно со среды по воскресенье с 16:00 до 18:00.

Также запланирована насыщенная программа, а расписание составлено таким образом, что фестиваль можно посетить после работы.

17 июля в 16:00 начнется интерактивная лекция "Чай и мода: как чай становится объектом вдохновения для дизайнеров", а после – мастер-класс по рисованию уютных моментов чаепития. 18 июля можно присоединиться к лекции "Чаепитие у Льва Толстого" и попробовать себя в рисовании эскизов на чайную тему.

В пятницу и выходные пройдут лекции и мастер-классы. 19 июля можно встретиться с исследователем чайной культуры Иваном Соколовым, который расскажет об удивительных фактах из истории чаепития. Позже он прочитает лекцию "Самовар – неизменный атрибут стола: факты о нем".

20 июля состоится интерактивное путешествие "Чай сквозь эпохи: экскурс в историю", после чего можно будет порисовать прозрачной акварелью. 21 июля желающие узнают, как правильно заваривать чай, а на мастер-классе "Роспись мешочков для хранения чая" они создадут домашний аксессуар. Вечером пройдет лекция "Царское чаепитие: факты о традициях при дворе царя" и мастер-класс "Роспись узорами деревянных подставок".

Помимо прочего, в программу фестиваля войдут музыкальные беседы, экскурсии по городу, театрализованные представления, познавательные викторины о культуре и истории чая и танцевальные флешмобы.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Московское чаепитие" откроются чайные станции конкурса "Чай "Москва". Все желающие продегустируют напитки и проголосуют за лучший из них в проекте "Активный гражданин". С 1 июля выбрать понравившийся чайный купаж можно и на фестивальной площадке "Московского чаепития" на Тверской площади.