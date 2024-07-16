На Кадашевской набережной расширят тротуары и установят исторические фонари

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной. Там расширят тротуары и установят исторические фонари. Также проект благоустройства предусматривает установку более 30 скамеек и организацию 50 велопарковок.

Пространство вдоль воды превратят в комфортную прогулочную территорию, при этом планируется сохранить транзитную функцию набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.