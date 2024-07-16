Среднегодовая температура в Москве может увеличиться на два градуса через 25 лет

Среднегодовая температура в Москве может увеличиться примерно на два градуса через 25 лет. Об этом заявили ученые в ходе круглого стола, посвященного изменениям климата.

Специалисты отметили, что на территории России изменения происходят более чем в 2 раза быстрее, чем в среднем по планете. Приостановить рост температуры на планете, по словам ученых, может снижение углеродных выбросов.

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