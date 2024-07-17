Сильный дождь с грозой ожидается в Москве 18 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный дождь с грозой прогнозируется в Москве с 01:00 до 09:00. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Из-за непогоды на столичных дорогах возможны затруднения движения. Водителей попросили быть внимательнее: соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров. Кроме того, автомобилистам напомнили, что лучше не оставлять машины рядом с деревьями, рекламными или шаткими конструкциями.

Пешеходов призвали не укрываться под деревьями, не стоять рядом с павильонами, автобусными остановками и навесами.

При возникновении аварийных ситуаций жителям и гостям столицы посоветовали звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что 18 и 19 июля в некоторых районах Москвы выпадет около 50–70 миллиметров осадков, то есть почти 75% от месячной нормы. Москвичей предупредили, что в эти дни ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 12–17 метров в секунду.

