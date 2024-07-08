"Московское долголетие" получило помещение на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центр московского долголетия района Строгино получил помещение на улице Исаковского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Он рассказал, что площадь помещения составляет почти 1,4 тысячи квадратных метров. Оно расположено на нижних этажах здания 2002 года постройки. Рядом находится большая парковая зона. После ремонта и оснащения необходимым оборудованием там появится новая точка притяжения для горожан старшего поколения, уточнил Гаман.

Сейчас в городе работает свыше 130 центров московского долголетия, где москвичи отдыхают, общаются и объединяются в клубы по интересам. В центрах есть кулинарные студии, тренажерные залы, творческие мастерские и медиагостиные.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов добавил, что Москва регулярно предоставляет соцорганизациям объекты недвижимости. По его словам, в прошлом году они получили 145 зданий и помещений площадью почти 300 тысяч "квадратов", а в первом квартале этого года – еще 23 объекта площадью свыше 81 тысячи "квадратов".

Ранее в летнюю программу проекта "Московское долголетие" включили занятия по гребле, катанию на сапах и каяках. Также туда вошли спортивные мероприятия, уроки иностранных языков и занятия различными видами искусства. Активности будут проводить в парках и на городских площадках.

