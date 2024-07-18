В столице пройдет экскаватор-шоу в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Экскаватор-шоу представят посетителям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Для гостей покажут, как машинист может виртуозно управлять экскаватором. Например, он попробует открыть с помощью ковша стеклянную бутылку газированной воды и разольет ее по стаканам, разрежет яблоко ножом, закрепленным к ковшу, закроет спичечный коробок и многое другое. Каждое действие машинист выполнит всего за несколько минут.

Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно совершенствуют навыки, в том числе в рамках специализированных конкурсов, где они показывают свои умения по управлению тяжелой техникой. Эти методики они применяют в своей деятельности каждый день, работая в условиях плотной застройки. Экскаватор-шоу пройдет неподалеку от главной арены – рядом с аллеей Славы.

Также посетителям представят выставку спецтехники, которая пройдет в те же даты в "Лужниках". Москвичам и гостям столицы покажут около 100 единиц машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона, которые занимаются уборкой столичных улиц и укладкой асфальтов. Также на выставке будут находиться снегоболотоход, робототехнический комплекс для тушения пожаров, а также автомобиль аварийной службы ПАО "МОЭК", который является мастерской на колесах и имеет специальный отсек для отдыха сотрудников.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября. По словам Сергея Собянина, фестиваль посвятят развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе.

На форуме состоится фестиваль городского хозяйства. Для гостей подготовят выставки, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Посетителей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро "Спортивная".

