Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную экспозицию "Город будущего" в парке "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около четырех триллионов рублей", – подчеркнул Ефимов, добавив, что до 2035 года бюджетная система получит более 15 триллионов рублей.

По его словам, жители и гости столицы смогут посмотреть на значимые объекты города, которые построят в ближайшем будущем, и на то, как они преобразятся в ближайшие несколько лет. Он уточнил, что экспозиция займет почти все подземное пространство концертного зала "Зарядье".

Кроме того, на экспозиции представят уже построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные. Специально к форуму-фестивалю были подготовлены иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы, спортивные занятия и экскурсии, которые пройдут под общей тематикой градостроительства и создания города будущего через призму реализации строительного проекта с первого шага и до открытия объекта.

При этом желающие смогут в игровой форме соорудить город в рамках интерактивного макета Москвы, "поселить" себя в многоэтажный дом, выгрузить фотографию через нейросеть, а также принять участие в иммерсивном мультимедийном спектакле и увидеть технику, которая сейчас используется в строительстве в столице.

Для детей тоже подготовили занятия. Например, в "Лужниках" будет организована большая площадка, которая передаст атмосферу реального строительного объекта. Юным жителям и гостям столицы предложат поучаствовать в мастер-классах по архитектуре, инженерному делу и урбанистике, а 11 августа и 1 сентября – посетить концерт детей-блогеров и побывать на автограф-сессии. Родители вместе с детьми также смогут отдохнуть в лаундж-зоне.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября. По словам Сергея Собянина, фестиваль посвятят развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе.

Между тем с 1 августа по 8 сентября на форуме состоится фестиваль городского хозяйства. Для гостей подготовят выставки, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Посетителей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро "Спортивная".

