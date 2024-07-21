Гостям форума-фестиваля "Москва 2030" покажут процесс сборки "москвича"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", смогут увидеть, как производят автомобили "Москвич", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости интерактивной экспозиции получат возможность посмотреть на несколько основных этапов производства. Так, им покажут процесс сварки и соединения кузова с трансмиссией. Все это будет сделано с использованием робототехники.

Вместе с тем на выставке будут представлены сразу три модели современных автомобилей завода. Гости увидят городской кроссовер "Москви-3", седан "Москвич-6" и новинку, которая станет доступна только в конце 2024 года, семиместный семейный кроссовер "Москвич-8".

При этом первые две модели будут открыты для гостей. Посетителям экспозиции предложат сесть за руль машины, а также рассмотреть его интерьер.

"В 2022 году бренд "Москвич" был возрожден с современным модельным рядом. В 2024 году Сергей Собянин принял участие в запуске производства по технологии полного цикла. Развитие завода укрепляет технологический суверенитет России и с углублением локализации будет обеспечивать работой около 40 тысяч человек по всей стране", – цитирует портал заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" дни открытых дверей пройдут на более чем 50 объектах городской инфраструктуры. Так, все желающие смогут побывать на станции водоподготовки АО "Мосводоканал" и попробовать себя в роли лаборантов АО "Мосгаз".

