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Новости

09 августа, 15:00

Происшествия

В столичной детской больнице рассказали о состоянии пациентов из Курской области

В столичной детской больнице рассказали о состоянии пациентов из Курской области

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В московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Как рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев, из Курской области в медучреждение доставили 7-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. У них – минно-взрывные повреждения различной степени тяжести.

Маленькая пациентка находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, а мальчик – в нейрохирургическом отделении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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