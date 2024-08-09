В столичной детской больнице рассказали о состоянии пациентов из Курской области

Как рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев, из Курской области в медучреждение доставили 7-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. У них – минно-взрывные повреждения различной степени тяжести.

Маленькая пациентка находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, а мальчик – в нейрохирургическом отделении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.