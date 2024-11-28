Создатель "Отчаянных домохозяек" намерен снять сериал-приквел

Фото: кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"; режиссер – Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, Дэвид Уоррен; производство – Touchstone Television и ABC Studios

Создатель и шоураннер телесериала "Отчаянные домохозяйки" Марк Черри спустя 20 лет заявил, что хочет снять приквел, передает People.

"Я бы, наверное, хотел реализовать эту идею, может быть, в более раннее десятилетие. Потому что персонаж, по которому я больше всего скучаю, – это Вистерия Лейн. Это была самая веселая площадка в истории телевидения, потому что мы владели всей улицей", – рассказал сценарист.

Как отметил Черри, эту улицу он узнает, даже когда кто-то снимает на ней рекламу. По его словам, для этой локации было интересно писать сценарий. Бывают моменты, когда он задумывается о приквеле, действия которого бы развивались в 1966 году, подчеркнул шоураннер.

Он уточнил, что "около 70 тысяч человек" спрашивали его о перезагрузке. И у него есть идеи, как это сделать, добавил сценарист.

Ранее актер Остин Мейджерс, снимавшийся в "Отчаянных домохозяйках", скончался в возрасте 27 лет. Официальная причина смерти пока не названа, ее озвучат после проведения дополнительного расследования. По предварительным данным, Мейджерс умер из-за отравления лекарствами.