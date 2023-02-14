Актер из "Отчаянных домохозяек" Остин Мейджерс скончался в возрасте 27 лет

Фото: кадр из сериала "Полиция Нью-Йорка", режиссеры – Марк Тинкер, Майкл М. Робин, Роберт Дж. Доэрти; производство – 20th Century Fox Television, Steven Bochco Productions

Американский актер Остин Мейджерс умер на 28-м году жизни. Об этом сообщает Fox News.

О смерти артиста сообщила его семья.

"Остин испытывал огромную радость и гордость за свою актерскую карьеру. Его целью в жизни было делать людей счастливыми", – рассказали родственники Мейджерса.

Официальная причина смерти в настоящее время не названа, ее озвучат после организации дополнительного расследования. По предварительной информации, артист скончался из-за отравления лекарственными препаратами.

Мейджерс родился в 1995 году. Он принял участие в таких проектах, как "Отчаянные домохозяйки", "Как я встретил вашу маму", "Полиция Нью-Йорка" и "Скорая помощь".

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