Умер грузинский кинооператор Леван Пааташвили

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Грузинский кинооператор Леван Пааташвили ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.

"Настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим", – поделились в организации.

Церемония прощания с деятелем пройдет 27 января в 14:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами российского президента.

Кинооператор в свое время стал лауреатом Государственной премии СССР. Также его удостоили званием народного артиста Грузинской ССР. Он является выпускником Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова.

Пааташвили долгие годы служил в студии "Мосфильм" – с 1964 по 1980 год. Он принял участие во многих известных проектах, среди них – "До свидания, мальчики", "Бег", "Романс о влюбленных" и "Сибириада". Помимо операторской деятельности, он занимался преподавательской работой.

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