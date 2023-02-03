Актер из "Универа" скончался от пневмонии

Фото: vk.com/idsi_bez

Актер и певец Сергей Корсик, известный по роли в сериале "Универ", скончался в возрасте 30 лет, сообщает REGNUM. Артист умер в Москве 16 января.

По словам его друга Николая, Корсик ушел из жизни из-за двусторонней пневмонии, от которой лечился на протяжении четырех месяцев. Артист заболел коронавирусом и перенес его на ногах, что и стало причиной осложнений. Уже после этого его госпитализировали.

"Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова", – рассказал мужчина.

Артист снимался в сериалах "Универ" и "Ранетки". Также он участвовал в различных телепроектах.

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