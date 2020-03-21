В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсию и заработных плат сотрудников учреждений и предприятий. С инициативой выступил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам депутата, это предложение поможет поддержать платежеспособность россиян во время пандемии коронавируса и падения цены на нефть. Миронов отметил, что индексация зарплат работников бюджетной сферы, которая запланирована на 2020 год, все равно должна быть проведена.

При этом предложенная инициатива, отмечает парламентарий, не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом.

Миронов уверен, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет, передает "Российская газета".

"Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше", – считает депутат.

Он отметил, что импортные товары могут подорожать на 10–35 процентов. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары, заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России в пилотном режиме в отдельных регионах с 2021 года будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий.

Согласно инициативе, граждане, достигшие 45 лет, через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере накоплений.

Предполагается, что механизм даст возможность заблаговременно оценивать формирование пенсии и при необходимости предпринимать шаги по ее увеличению.