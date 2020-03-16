Пенсии россиянам будут назначаться автоматически с 2021 года

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Беззаявительный механизм назначения пенсий будет введен в России в пилотном режиме в отдельных регионах с 2021 года, пишет газета "Известия".

Согласно инициативе, граждане, достигшие 45 лет, через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере накоплений.

Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд. Речь идет о том, чтобы при назначении пенсий не требовалось участия в этом процессе самих граждан.

В ведомстве изданию рассказали, что переходят к использованию цифровых технологий, чтобы создать максимально комфортные условия для россиян.

Предполагается, что механизм даст возможность заблаговременно оценивать формирование пенсии и при необходимости предпринимать шаги по ее увеличению.

Россиянам раскроют размер их будущей пенсии

Ранее Госдума понизила возраст получения негосударственной пенсии. В частности, получить такие выплаты теперь могут мужчины с 60 лет, женщины – с 55 лет.

Отмечалось, что по новому закону льготные категории граждан, такие как педагоги, врачи, многодетные матери, северяне, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Стаж для условия получения выплаты обязательным являться не будет.

В октябре ЦБ и Минфин разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений. Предполагается, что россияне сами смогут финансировать свою негосударственную пенсию.