Госдума понизила возраст получения негосударственной пенсии

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В Госдуме в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о снижении возраста выхода на негосударственную пенсию работающих граждан. В частности, получить такие выплаты теперь могут мужчины с 60 лет, женщины – с 55 лет, сообщает Агентство "Москва".
Авторами инициативы стали депутаты во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Отмечается, что по новому закону льготные категории граждан, такие как педагоги, врачи, многодетные матери, северяне, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Стаж для условия получения выплаты обязательным являться не будет.
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такая норма является дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста. Также возможность более раннего выхода на негосударственную пенсию позволит улучшить финансовое положение этих граждан.
"Негосударственную пенсию мужчина с пенсионными накоплениями начнет получать в 60 лет, а страховую государственную – в 65 лет. Выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате", – заключил он.
Ранее сообщалось, что россиянам создадут условия для формирования второй пенсии. Так, парламентарии в ближайшей перспективе должны сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.
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