В ПФР назвали способ получить пенсию 50 тысяч рублей

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Увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан. Об этом заявила глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова.

По ее словам, пенсию более 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но "подобная информация достаточно правдоподобна", так как каждый гражданин имеет свой персональный пенсионный счет, который учитывает много обстоятельств.

Густова добавила, что на ЕДВ, в частности, могут рассчитывать ветераны и инвалиды. Кроме того, действует набор социальных услуг для федеральных льготников, денежное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Крайнем Севере и на вредном производстве.

Таким образом Густова прокомментировала "Вечерней Москве" информацию о том, что одна из жительниц Омской области получает обычную страховую пенсию в размере 52 533 рубля.

Заместитель управляющего в омском отделении ПФР Наталья Смигасевич подчеркнула, что эту сумму женщина заработала только лишь на страховых взносах. При этом она добавила, что средняя пенсия по области составляет 13 813 рублей.

Ранее Госдума понизила возраст получения негосударственной пенсии. В частности, получить такие выплаты теперь могут мужчины с 60 лет, женщины – с 55 лет.

Отмечалось, что по новому закону льготные категории граждан, такие как педагоги, врачи, многодетные матери, северяне, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Стаж для условия получения выплаты обязательным являться не будет.

В октябре ЦБ и Минфин разработали гарантированный пенсионный план (ГПП), который является новой системой добровольных пенсионных накоплений. Предполагается, что россияне сами смогут финансировать свою негосударственную пенсию.