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Общество

08:21

Жительница Омской области получает пенсию в 52 тысячи рублей

общество финансы

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Россиянка из Омской области получает страховую пенсию в размере 52 тысяч 533 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя управляющего в региональном отделении ПФР Наталью Смигасевич.

Она рассказала, что такую сумму 70-летняя пенсионерка заработала только лишь на страховых взносах. Отмечается, что женщина получает выплаты на общих основаниях.

Известно, что средний размер пенсий по области находится на уровне 13 тысяч 813 рублей. Многие из проживающих на территории области женщин в свое время трудились трактористами и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники. Такие категории граждан получают государственные пенсионные выплаты в размере 14 тысяч 467 рублей.

Ранее Госдума понизила возраст получения негосударственной пенсии. В частности, получить такие выплаты теперь могут мужчины с 60 лет, женщины – с 55 лет. Отмечалось, что по новому закону льготные категории граждан, такие как педагоги, врачи, многодетные матери, северяне, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Стаж для условия получения выплаты обязательным являться не будет.

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