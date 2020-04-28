Мосгорпарк собрал 700 видео со стихами о войне

08:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 700 школьников уже приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка, посвященном 75-летию Победы и Году памяти и славы в России. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Видеоролики, в которых ребята декламируют стихи Роберта Рождественского, Константина Симонова, Александра Твардовского, Ивана Ващенко и других поэтов военного времени, ежедневно публикуются на страницах организации в социальных сетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте", – говорится в сообщении.
В материале говорится, что работы участников проекта "Парковый стихоговоритель: дети о Победе" будут принимать до 6 мая.
По словам директора ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" Виктории Хабалоновой, специалисты подготовили из присланных работ восемь онлайн-выпусков.
"Найти их можно в социальных сетях Мосгорпарка по хештегу #парковыйстихоговоритель. Мы выражаем благодарность всем участникам и надеемся, что наш проект поможет юным москвичам сохранить в сердцах память о великом подвиге их прадедов", – приводятся в материале слова Хабалоновой.
Финальный выпуск онлайн-проекта, как говорится в материале, опубликуют на интернет-площадках Мосгорпарка 9 Мая.
Ранее сообщалось, что студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) хором споют военные песни в режиме онлайн в преддверии Дня Победы. Исполнять песни будут студенты института из разных регионов, всего в проекте примут участие порядка 200–300 человек. На сегодняшний день они работают над песней "Десятый наш десантный батальон", к которой уже подключились 20 человек. Также студенты записывают тематические песни и выкладывают в интернет мини-фильмы, связанные с переходом россиян в режим самоизоляции.
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