Путин обратится к россиянам 9 мая в связи с Днем Победы

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 9 мая. Оно будет сделано в связи с юбилейной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что ряд телеканалов уже разместил программу, согласно которой в эфире в 9 утра прозвучит обращение главы государства, передает РИА Новости.

Ранее Песков сообщал, что решение о переносе парада в честь 75-й годовщины со дня Победы в Москве далось Владимиру Путину непросто. Отмечалось, что в данном вопросе президент руководствовался приоритетом здоровья населения.

Также стало известно, что акция "Бессмертный полк" в этом году состоится в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.