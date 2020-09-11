Минкомсвязь переименовали в Минцифры

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Правительство России поменяло официальное сокращенное название министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Теперь вместо Минкомсвязи России будет употребляться Минцифры РФ, говорится на сайте правительства.

"Изменения внесены в Положение о министерстве. Ранее там фигурировало сокращенное название Минкомсвязь России", – говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, в результате чего министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. При этом сокращенное название у ведомства сохранилось (Минкомсвязь).

Ранее в Минкомсвязи оценили техническую готовность системы электронного голосования. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев счел ее достаточно высокой.