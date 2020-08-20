Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале госуслуг удалили страницу, с помощью которой оформлялись цифровые пропуска во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

"Страница была доступна на портале госуслуг, так как велась приемка результатов государственного контракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией. Для сдачи результатов работ необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после приемки форма перестала быть доступна пользователям.

Как подчеркнули в Минкомсвязи, все данные, которые вносились для получения цифровых пропусков, были удалены.

Пропускной режим в столице для поездок на личном и общественном транспорте на работу, в медучреждения или для личных целей был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Его действие прекратилось 9 июня. С этого дня москвичам разрешили без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.

Пропуск в электронном виде представлял специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означали дату окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков позволяли идентифицировать его владельца и цель поездки.