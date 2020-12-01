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Технологии

18:37

Минцифры предложило сократить срок переноса телефонного номера до 2 часов

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Минцифры РФ предложило сократить срок перехода абонента от одного оператора связи к другому с сохранением номера. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Вносимые поправки предлагают установить для физических лиц срок оказания услуги в 2 часа (вместо 8 дней).

Для юридических лиц предполагается срок в 3 часа (вместо установленных сейчас 29 дней).

Ранее Минцифры предложило разрешить продавать машины через портал госуслуг. Также ведомство предложило разрешить оформлять договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию через госуслуги.

Большинство россиян являются активными пользователями интернета

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