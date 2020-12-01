Минцифры предложило сократить срок переноса телефонного номера до 2 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Минцифры РФ предложило сократить срок перехода абонента от одного оператора связи к другому с сохранением номера. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Вносимые поправки предлагают установить для физических лиц срок оказания услуги в 2 часа (вместо 8 дней).
Для юридических лиц предполагается срок в 3 часа (вместо установленных сейчас 29 дней).
Ранее Минцифры предложило разрешить продавать машины через портал госуслуг. Также ведомство предложило разрешить оформлять договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию через госуслуги.
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