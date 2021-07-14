Сценарий нового "Звездного пути" полностью напишут женщины

Фото: кадр из фильма "Звездный путь"; режиссер – Джей Джей Абрамс; производство – Paramount Pictures
Новый фильм кинофраншизы "Звездный путь" снимет режиссер Мэтт Шекман, который ранее работал над сериалом "ВандаВижен". Об этом сообщает News.ru.
Сценарий картины напишут исключительно женщины, в их числе Женева Робертсон-Дуорет, известная по фильму "Капитан Марвел", а также Линдси Бир.
Съемки начнутся весной 2022 года. Кинолента заменит проект "Звездного пути" от режиссера Ноа Хоули, который студия Paramount ранее заморозила, а ее продюсером выступит Джей Джей Абрамс, участвовавший в создании предыдущих картин саги.
Кинофраншиза "Звездный путь" включает в себя не только фильмы, но и сериалы, премьера первого из которых – "Звездный путь: Оригинальный сериал" – состоялась в 1966 году. Последняя полнометражная лента "Стартрек: Бесконечность" вышла в 2016 году. Главные роли в ней сыграли Крис Пайн, Закари Куинто и Зои Салдана.
Ранее сообщалось, что американский телеканал The CW Television Network работает над приквелом фантастического сериала "Сверхъестественное".
Проект получил название "Винчестеры". Одним из его исполнительных продюсеров станет актер Дженсен Эклс, сыгравший Дина в оригинальном шоу.
Сюжет сериала развернется вокруг родителей Дина и Сэма Винчестеров, главных персонажей "Сверхъестественного". Молодая пара будет пытаться спасти не только свою любовь, но и мир.
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