Монету с изображением Альбуса Дамблдора выпустили в Британии

Фото: royalmint.com

Королевский монетный двор Великобритании запустил в продажу третью монету из коллекции, посвященной фильмам о Гарри Поттере, с изображением директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на монетный двор.

"Следующая монета в нашей коллекции Гарри Поттера была запущена с изображением директора Хогвартса профессора Альбуса Дамблдора!" – говорится в сообщении двора.

Монета стала первой, на обратной стороне которой изображен портрет короля Карла III.

Стоимость монеты, которая определяется техникой исполнения и номиналом, варьируется от 11 фунтов стерлингов до более чем 5 тысяч фунтов стерлингов. Изображение Дамблдора доступно в стандартном и цветном вариантах.

Тематическую коллекцию из четырех монет запустили по случаю 25-летия со дня выхода первой книги о Гарри Поттере.

До этого в продажу были запущены монеты с изображением самого Гарри и поезда Хогвартс-экспресс. Последней станет монета с изображением Хогвартса.

Королевская почта Великобритании ранее представила первые марки с изображением короля Карла III. Марка войдет в экспозицию Почтового музея Лондона и пробудет там до 3 сентября текущего года. В почтовые же отделения марки поступят 4 апреля.



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