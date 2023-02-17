Минкультуры РФ не получало заявку на проведение "Кинотавра" в 2023 году

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Минкультуры России в этом году не получала заявку на проведение кинофестиваля "Кинотавр". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве добавили, что решение о дальнейшей судьбе кинофестиваля принимают его организаторы и продюсеры.

Вместе с тем в Минкультуры сообщили, что российское фестивальное движение не стоит на месте, потому что ежегодно появляются новые фестивали разных форматов и направлений.

Так, в этом году в ведомство уже было подано 142 заявки от фестивалей, которые планируется провести в 2023 году. В министерстве определили 66 наиболее значимых проектов фестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения в этом году.

Отмечается, что особо внимание уделяли роли таких фестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу, а также потенциалу открытия новых талантов на этих фестивалях.

17 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть экскурсию по одной из главных площадок фестиваля "Московская Масленица", которая заработает в Парке Горького.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что зимний фестиваль "Снег и лед в Москве" за период с 28 декабря по 28 января посетили 120 тысяч человек. Особенностью фестиваля стали более 35 ледяных и снежных скульптур с подсветкой. Их максимальная высота достигала 10 метров.

Собянин рассказал о красочной программе фестиваля "Московская масленица"

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