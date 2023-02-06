Beyonce установила рекорд по количеству премий "Грэмми"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello/ТАСС

Американская певица Beyonce установила рекорд по числу завоеванных статуэток "Грэмми", получив 33 награды. Об этом информирует сайт премии.

"Завоевав награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с альбомом Renaissance, Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми", – говорится в сообщении.

В понедельник, 6 февраля, в Лос-Анджелесе проходит 65-я церемония вручения награды "Грэмми".

До этого рекорд с 32 статуэтками установил дирижер Георг Шолти. Beyonce не успела на церемонию награждения, задержавшись и прибыв на нее с большим опозданием.

Ранее американская кантри-певица Тейлор Свифт стала обладательницей титула "Артист года" на American Music Awards. На звание также были номинированы британская артистка Адель, рэпер Bad Bunny, американская певица Beyonce, канадский рэпер Drake, британский музыкант Гарри Стайлз и певец The Weeknd.

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