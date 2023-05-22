Суд прекратил производство по иску Михалкова к бизнесменам о взыскании 22 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Никулинский суд прекратил производство по гражданскому иску российского режиссера Никиты Михалкова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Деятель культуры просил взыскать с двух предпринимателей порядка 22 миллионов рублей долга.

"Производство по иску прекращено в связи с примирением сторон", – говорится в сообщении.

Ранее Михалков раскритиковал деятельность "Ельцин центра" и заявил, что учреждение следует закрыть. Во время XI Петербургского международного юридического форума режиссер отметил, что музей показывает детям "грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, и свет в окошке – только единственный человек, который пришел и все это поменял".

Вместе с этим он подчеркнул, что не против того, чтобы в РФ был музей первого президента. Однако следует сделать честный музей современной истории, отметил Михалков.