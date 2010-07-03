Житель Подмосковья в 95 лет помог установить мировой рекорд по скандинавской ходьбе

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Жители Московской области в Серпухове установили мировой рекорд по скандинавской ходьбе на фестивале "Ходи, Подмосковье!".

В массовом старте поучаствовали более 2,5 тысячи человек пожилого возраста, передает пресс-служба губернатора и правительства региона в Twitter.

При этом самым старшим рекордсменом стал 95-летний Семен Семенович Бабков из города Дзержинский, указывается в сообщении.

Также отмечается, что в области создана система бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения "Долголетие в Подмосковье".

Ранее сообщалось, что в поселении Кленовское построят спортивно-оздоровительный парк "Тропа здоровья" площадью 21 гектар.