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12:26

Почти 30 тыс человек сделали прививку от гриппа в павильонах "Здоровая Москва"

город медицина Здоровая Москва

12:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа в павильонах "Здоровая Москва" прошли почти 30 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Наибольшей популярностью у горожан пользуются павильоны в ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них прививки сделали более 1,5 тысячи человек.

Бесплатно проверить здоровье в 46 медицинских павильонов "Здоровая Москва" можно при наличии прикрепления к городской поликлинике или московского полиса ОМС. Также нужен документ, удостоверяющий личность.

Вакцинация от гриппа стартовала в городе 4 сентября. Помимо кабинетов в поликлиниках в городе работает 65 мобильных пунктов вакцинации: 31 – около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".

Ранее сообщалось, что более 70 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах возле станций метро и МЦК. Это на 25% больше, чем в прошлом году за первые три недели кампании.

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город медицина Здоровая Москва

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