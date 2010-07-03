В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике гриппа и гипертонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акции по профилактике заболеваний и их ранней диагностике проведут в столичных поликлиниках с 30 сентября по 5 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках акций москвичи смогут, например, бесплатно проверить функцию легких, измерить артериальное и внутриглазное давление, определить уровень холестерина и глюкозы в крови. Горожанам также расскажут, как правильно оказывать первую помощь, как ухаживать за ребенком или лежачим больным.

В понедельник, 30 сентября, в филиале № 4 городской поликлиники № 134 в Ясеневе состоится лекция о профилактике самых распространенных онкозаболеваний. Медики расскажут, как нездоровый образ жизни и вредные привычки могут спровоцировать рак. Лекция начнется в 14:00. А в 15:00 в детской городской поликлинике № 110 в Отрадном организуют лекцию с тренингами, посвященные Всемирному дню сердца.

1 октября в филиале № 1 Троицкой городской больницы в Десеновском пройдет День открытых дверей. Его решили приурочить к Международному дню пожилых людей. Для участия в акции прикрепленным к филиалу нужно будет взять с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, во вторник пройдет очередное занятие в школе пациента, открытой при отделении медицинской профилактики филиала № 2 поликлиники № 209. Его посвятят гипертонии. К участию пригласили горожан из группы риска, прикрепленных к поликлинике.

В ближайшую среду в детской городской поликлинике № 140 состоится лекция для родителей "Профилактика гриппа и пневмонии", а 3 октября детей шести-семи лет и младшеклассников познакомят с правилами личной гигиены в филиале № 1 детской поликлиники № 150. В пятницу, 4 октября, в детской городской поликлинике № 120 всем желающим расскажут о профилактике бронхиальной астмы у детей и подростков.

5 октября День открытых дверей пройдет в филиале № 1 городской поликлиники № 62. В рамках акции москвичи смогут проверить здоровье и проконсультироваться с кардиологом. Предварительная запись не требуется.

С 1 по 16 октября Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа. По данным специалистов, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице с 16 по 22 сентября был ниже расчетных эпидемических порогов. К настоящему моменту прививку от гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.

