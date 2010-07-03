Москвичам посоветовали создать "кокон вакцинации" новорожденных

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Фото: depositphotos/Bork
В столичном департаменте здравоохранения заявили о необходимости создать "кокон вакцинации" в семье до рождения ребенка, сообщает Агентство "Москва".
"Мама, папа, братья и сестры, ближайшие родственники должны быть вакцинированы от всех инфекций в соответствии с региональным календарем профилактических прививок", – говорится в заявлении.
Как пояснил главврача Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов, дети наиболее уязвимы к вирусам в первые полтора-два года жизни.
В этот период иммунная система ребенка только начинает формироваться, а некоторые прививки еще не сделаны из-за возрастных ограничений.
Филиппов отметил, что беременная женщина должна позаботиться о прививке от гриппа на втором или третьем триместре. Это защитит ребенка в течение первых шести месяцев после рождения.
На сегодняшний день, более 70 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах, расположенных возле станций метро и МЦК. Это на 25% больше, чем в прошлом году за первые три недели кампании.
В городе работают 65 мобильных прививочных пунктов вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
Впервые прививку можно сделать в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках.
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