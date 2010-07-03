Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за период с 16 по 22 сентября был ниже расчетных эпидемических пороговых величин, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что, хоть в столице и отмечается сезонный рост заболеваемости, уровень заболеваемости соответствует этому периоду года. Показатели заболеваемости ниже расчетной эпидемической пороговой величины во всех возрастных группах.
В ведомстве подчеркнули, что в Москве продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Пройти вакцинацию по ОМС можно в прививочных кабинетах государственных поликлиник. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховой полис.
Кроме того, в городе работают 65 мобильных прививочных пунктов вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Впервые прививку можно сделать в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках.
Ранее сообщалось, что более 70 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах, расположенных возле станций метро и МЦК. Это на 25% больше, чем в прошлом году за первые три недели кампании.
Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года. В прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом и ОРВИ среди привитых горожан.
Вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября. Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября, кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках сделать прививку можно до 30 ноября.
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