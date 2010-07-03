Россияне стали чаще посещать врачей для профилактики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, в период с 2014 по 2018 год доля посещений врача с целью профилактики выросла до 34% от общего количества посещений, которое составляет 1,2 миллиарда в год.

Скворцова отметила, что в этом году в России ввели новый регламент диспансеризации и профилактических осмотров. Теперь у россиян есть возможность проходить профосмотр ежегодно. Кроме того, люди старше 40 лет могут каждый год проходить и диспансеризацию, напомнила глава Минздрава.

"Со следующего года мы еще отдельно для людей старше 65 лет вводим дополнительные скрининги на возраст-ассоциированные патологические состояния", – рассказала Скворцова. По ее словам, речь идет о нарушениях памяти, депрессии, повышенной ломкости костей и особых видах онкологических заболеваний, которые чаще возникают в пожилом возрасте.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут пройти бесплатное обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва" до 15 сентября. Для этого достаточно иметь при себе паспорт или водительские права. Если пациент не прикреплен к поликлинике, то у него дополнительно попросят полис ОМС. Около павильонов "Здоровая Москва" продолжают работать площадки, где проводятся мастер-классы и спортивные тренировки.