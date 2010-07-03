Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:39

Россияне стали чаще посещать врачей для профилактики

медицина общество

13:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, в период с 2014 по 2018 год доля посещений врача с целью профилактики выросла до 34% от общего количества посещений, которое составляет 1,2 миллиарда в год.

Скворцова отметила, что в этом году в России ввели новый регламент диспансеризации и профилактических осмотров. Теперь у россиян есть возможность проходить профосмотр ежегодно. Кроме того, люди старше 40 лет могут каждый год проходить и диспансеризацию, напомнила глава Минздрава.

"Со следующего года мы еще отдельно для людей старше 65 лет вводим дополнительные скрининги на возраст-ассоциированные патологические состояния", – рассказала Скворцова. По ее словам, речь идет о нарушениях памяти, депрессии, повышенной ломкости костей и особых видах онкологических заболеваний, которые чаще возникают в пожилом возрасте.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут пройти бесплатное обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва" до 15 сентября. Для этого достаточно иметь при себе паспорт или водительские права. Если пациент не прикреплен к поликлинике, то у него дополнительно попросят полис ОМС. Около павильонов "Здоровая Москва" продолжают работать площадки, где проводятся мастер-классы и спортивные тренировки.

Читайте также

медицина общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика