Роспотребнадзор назвал возраст, после которого россияне набирают вес

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Каждый второй россиянин старше 30 лет страдает от ожирения. С 2012 года число жителей с лишним весом в стране выросло в 2,3 раза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что причины недуга кроются в неправильном питании. Именно от него на 30-50% зависит не только развитие ожирения, но и диабета, остеопороза, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых форм рака.

Специалисты напомнили, что при небольшом избытке веса продолжительность жизни в среднем сокращается на три-пять лет, а при выраженном ожирении – до 15 лет. Примерно в двух из трех случаев смерть наступает из-за заболевания, развившегося в связи с ожирением или нарушением жирового обмена.

В ведомстве рекомендуют снизить потребление рафинированных продуктов и фастфуда, а также увеличить физические нагрузки.

Ранее диетолог отметил, что проблемы с лишним весом решаются при помощи соблюдения баланса между потребляемыми и затрачиваемыми калориями. Рацион должен быть разнообразным, чтобы организм получал достаточное количество витаминов и минералов.