Молочные кухни могут закрыть в Подмосковье

Молочные кухни закроют в Подмосковье с января

В Московской области с января 2020 года могут исчезнуть молочные кухни. С такой инициативой выступили сами льготники, передает телеканал Москва 24.

Беременные и женщины с детьми предложили заменить молоко, кефир и творог на денежные компенсации. Дело в том, что продукты, которые выдают на кухне, подходят не всем.

В Ивантеевке, Зарайске и Раменском уже провели эксперимент. В результате большинство женщин выбрали денежные компенсации, а не продукты.

Ранее стало известно, что около трети семей с детьми в России не знают о положенных по закону льготах и не пользуются ими. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общественной палаты.

Наиболее невостребованными льготами стали налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи и выставки.

Опрошенные эксперты предположили, что результаты опроса говорят о неэффективности социальной политики в отношении многодетных семей. Директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина предположила, что льготы могут не получать до 60 процентов семей с детьми.

